Rubio: Hamas ima veoma kratak vremenski rok da se dogovori o sporazumu

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) upozorio je jutros da Hamas ima samo nekoliko dana da se dogovori o sporazumu o prekidu vatre, jer je Izrael pokrenuo veoma teške napade na grad Gazu.

„Izraelci su tamo počeli da sprovode operacije. Dakle, verujemo da imamo veoma kratak vremenski rok za postizanje sporazuma“ sa palestinskim islamističkim pokretom, rekao je Rubio novinarima.

„Više nemamo mesece, već verovatno nekoliko dana, a možda i nekoliko nedelja“, rekao je Rubio novinarima kada je iz Izraela krenuo za Katar.

(Beta)

