Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je danas da bi usvajanje zakona u izraelskom parlamentu, usmerenih na proširenje izraelskog suvereniteta na Zapadnoj obali, moglo da „ugrozi“ primirje u Pojasu Gaze.

Rubio je rekao da je predsednik SAD Donald Tramp konstatovao da „ovo nije nešto što možemo da podržimo u ovom trenutku“.

„To bi ugrozilo primirje (u Gazi) i bilo bi kontraproduktivno“, rekao je Rubio novinarima pred današnju posetu Izraelu.

Izraelski parlament Kneset glasao je juče o razmatranju dva zakona usmerena na proširenje izraelskog suvereniteta na okupiranoj Zapadnoj obali.

Tramp, saveznik Izraela u ratu protiv islamističkog pokreta Hamas, protiv je svake aneksije Zapadne obale od strane Izraela, projekta koji podržava izraelska krajnja desnica.

(Beta)

