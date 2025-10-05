Rubio: Izraelsko bombardovanje Pojasa Gaze treba da prestane

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je danas da izraelsko bombardovanje u Pojasu Gaze treba da prestane kako bi se omogućio sporazum o oslobađanju talaca koje drži palestinski pokret Hamas.

„Kada se postigne dogovor o logistici, mislim da će Izraelci i svi ostali shvatiti da je nemoguće osloboditi taoce usred napada, tako da će ti napadi morati da prestanu“, rekao je Rubio za američku televizijsku mrežu Si Bi Es (CBS).

Rubio je dodao da se sporazum o ovim logističkim merama mora postići „vrlo brzo“.

Hamas je u petak saopštio da je spreman da oslobodi sve taoce kao deo plana američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), objavljenog 29. septembra, i da odmah započne pregovore kako bi se finalizovali detalji.

(Beta)

