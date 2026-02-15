Rubio nakon Minhenske bezbednosne konferencije u poseti Mađarskoj i Slovačkoj

Američki državni sekretar Marko Rubio započeće danas dvodnevnu posetu Slovačkoj i Mađarskoj, na kojoj bi trebalo da sa liderima tih zemalja razgovara o bilateralnoj i saradnji u oblasti energetike, kao i obavezama prema NATO.

Rubio je u četvrtak, pred putovanje na Minhensku bezbednosnu konferenciju, izjavio da su Slovačka i Mađarska „zemlje koje su veoma jake sa nama, veoma sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama“, i da je to dobra prilika da ih vidi, jer su to i dve zemlje u kojima nikada nije bio, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Rubio bi danas trebalo da se sastane sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, koji je u januaru posetio američkog predsednika Donalda Trampa u njegovoj rezidenciji na Floridi.

Sekretar bi sutra trebalo da se sastane sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Fico i Orban su se ranije sukobili sa institucijama Evropske Unije (EU) zbog istraga o nazadovanju demokratije u njihovim zemljama, a oba lidera podržavaju rad administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

Oni su takođe održavali veze sa Moskvom, kritikovali i povremeno odlagali uvođenje sankcija EU Rusiji i protivili se slanju vojne pomoći Ukrajini.

Rubio je rekao da će sa liderima razgovarati i o kupovini ruskog gasa i nafte, što Vašington kritikuje od početka rata u Ukrajini.

Fico je ranije izjavio da će Tramp „vratiti mir u Evropu“.

(Beta)

