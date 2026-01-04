Rubio: SAD neće vladati Venecuelom ali će se zalagati za promene preko naftne blokade

Državni sekretar SAD Marko Rubio nagovestio je danas da SAD neće imati svakodnevnu ulogu u vladanju Venecuelom, sem što će sprovoditi već postojeći „naftni karantin“ za tu zemlju, što je promena posle izjava predsednika SAD Donalda Trampa dan ranije da će SAD upravljati Venecuelom posle svrgavanja lidera Nikolasa Madura.

Rubio je u izjavama za televizijske emisije danas izgledao da hoće da umiri zabrinutost oko toga da bi američke akcije u prilog promene režima ponovo mogle da dovedu do produžene strane intervencije ili neuspelog pokušaja gradnje države, navodi agencija AP. Njegove izjave su u suprotosti sa Trampovim opštim ali nejasnim tvrdnjama da će SAD bar privremeno „upravljati“ Venecuelom, što ukazuje na neku vrstu vladajuće strukture preko koje bi Vašington držao Karakas pod kontrolom, dodaje AP.

Rubio je izneo iznijansiraniji stav i rekao da će SAD nastaviti da sprovode naftni karantin koji je već bio na snazi i odnosio se na sankcionisane tankere pre nego što je Maduro uhapšen rano u subotu, i da će se to koristiti kao poluga da se izvrši pritisak za promenu politike u Venecueli.

„To je vrsta kontrole na koju predsednik ukazuje kada to kaže“, rekao je Rubio za Si-Bi-Es (CBS). „Nastavljamo sa karantinom, i očekujemo da vidimo promene, ne samo kako se upravlja naftnom industrijom za dobrobit naroda, ali takođe da prekinu sa trgovinom drogom“, rekao je Rubio.

Blokada za sankcionisane naftne tankere, od koji su neke SAD zaplenile, ostaje na snazi, rekao je Rubio i dodao da to predstavlja jak način pritiska koji će nastaviti da bude na snazi dok se ne vide promene koje ne samo dalje unapređuju nacionalne interse SAD, već takođe vode do bolje budućnosti za narod Venecuele.

Trampovo obećanje da će „upravljati“ Venecuelom izrečeno više puta na konferenciji za novinare na Floridi u subotu izazvalo je zabrinutost među nekim demokratama. Ono je takođe izazvalo nelagodu u delovima njegove republikanske koalicije, uključujući i baze koja zastupa stav „Amerika na prvom mestu“ i koja je protiv strane intervencije, ali takođe od posmatrača koji su se podsetili na napore izgradnje nacija u Iraku i Avganistanu.

Rubio je odbacio tu kritiku i rekao da nije dobro shvaćena Trampova namera, od strane „spoljnopolitičkog establišmenta“ koji je opsednut Bliskim istokom.

„Ceo spoljnopolitički aparat misli da je sve Libija, Irak, Avganistan. Ovo nije Bliski istok. I naša misija ovde je mnogo različita. Ovo je Zapadna hemisfera“, rekao je Rubio.

Nagovestio je da će SAD dati Madurovim potčinjenim koji su sada preuzeli vlast vreme da vladaju i rekao da će procenjivati sve po tome šta oni rade.

(Beta)

