Rubio: SAD podržavaju hrabri narod Irana

„SAD podržavaju hrabri narod Irana“, napisao je na Iksu.
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je juče novinarima u Beloj kući da će se SAD umešati u Iranu ako njena vlast počne da ubija ljude. Ocenio je da je ta zemlja „u velikoj nevolji“, ali je isključio slanje vojske.
Vlada te islamske države ceo dan drži zemlju u informacionoj izolaciji, ukinuvši internetske i telefonske veze sa svetom.
Retka video svedočanstva sa terena šalju Iranci preko Starlinka, koji je u toj zemlji zabranjen.
(Beta)
