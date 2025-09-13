Rujević o šest meseci kampa u Pionirskom parku: Taktičko zauzimanje potencijalnog mesta za proteste

Novinar nedeljnika Vreme Nemanja Rujević ocenio je danas, povodom šest meseci od kada je napravljen kamp u Pionirskom parku, koji je mesec dana kasnije proširen i u šatorsko naselje ispred Doma Narodne skupštine, da je to sve vreme bilo taktičko zauzimanje potencijalnog mesta za proteste.

Rujević je agenciji Beta rekao da su se studentski protesti u vreme osnivanja kampa u Pionirskom parku nekoliko puta odvijali nedaleko od zgrada dve bitne institucije – Predsedništva i Skupštine, i da zbog toga te kampove vidi kao „pseće markiranje teritorije“.

„Ali je bilo i pokazivanje mišića – ‘Mi možemo šta god hoćemo, pa recimo i da zaposednemo ovako ulicu i park i da ih naprosto oduzmemo građanima'“, dodao je on.

Kamp u Pionirskom parku postavili su 6. marta ove godine studenti koji su za sebe navodili da žele da uče, odnosno koji su bili protiv blokada fakulteta, neposredno pre održavanja studentskog protesta 15. marta, koji je počeo upravo ispred Doma Narodne skupštine.

Kamp je za vreme tog protesta obezbeđivala policija, a bio je ograđen i traktorima koji su polupani dan ranije, kako ne bi došlo do kontakta između učesnika protesta i ljudi u Pionirskom parku.

Mesec dana kasnije, u aprilu, u Beogradu je održan trodnevni skup „Ne damo Srbiju“ na kojem je promovisan Pokret za narod i državu i gde je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a kamp u Pionirskom parku tada je proširen i na ulicu ispred Skupštine, gde je od tada postavljeno više desetina šatora.

Pionirski park od marta je ograđen metalnim ogradama premazanim mašinskom mašću i građani ne mogu da mu pristupe, a u više navrata dolazilo je do napada osoba koje se nalaze u nekom od ta dva kampa na novinare koji su izveštavali sa tog prostora.

Prema rečima Rujevića, nije bezazlena uloga takozvanog „Ćacilenda“ ni kao „baze za mutne tipove sa kriminalnim biografijama“, jer se za svakog od „batinaša“ koji su tamo boravili, a koje su prepoznali mediji, ispostavilo da ima neki kriminalni dosije.

„Radi se o ljudima koji uživaju zaštitu policije i to je sve zajedno trebalo da bude jedna bina – manje za one takozvane studente koji žele da uče, kojih pitanje da li ih je bilo više od jednog – Miloša Pavlovića, ali sada su oni odavno zaboravljeni, a više kao neko stecište ljudi koji treba da pokažu da podržavaju Srpsku naprednu stranku (SNS)“, smatra Rujević.

Ocenio je da se među stanovnicima tog, kako je naveo, nehigijenskog naselja i onih koji tamo povremeno navraćaju, zapravo vidi „sav paradoks ove vlasti“.

„Naime, sa jedne strane to su opisani kriminalci, koji imaju razne razloge da budu tamo, a sa druge strane to je ona najljuća sirotinja, ljudi koji najmanje u ovom sistemu imaju da dobiju, koji su zapravo najviše poniženi i koji tamo dolaze radi dnevnice od 50 evra ili par hiljada dinara“, dodao je Rujević.

Prema njegovim rečima, u tim kampovima su viđani i socijalni slučajevi, ovisnici od droga, Romi, dovoženi su ljudi sa Kosova…

„Na žalost, sve one ljude koji u ovom sistemu najviše gube, koji zapravo nemaju ništa zajedničko sa ovim kriminalcima“, kazao je Rujević.

Govoreći o „šetnjama“, odnosno protestima protiv blokada koji su uvedeni subotom, naveo je da oni služe da pokažu „kako tobože SNS može da mobiliše ljude“, ali dodaje da „njima apsolutne brojke nešto i ne idu u prilog“.

Ocenio je da se tu ne vidi „baš neka velika plebicitarna podrška“, niti se vide veće brojke nego na okupljanjima koja organizuju studenti, ali time „opet simulira svenarodna podrška i time se ne dozvoljava nikome ko je klijentela SNS da se sakrije u kuću“.

„Dakle oni svi, od lokalnih funkcionerčića, do sitnih kriminalaca, koji imaju da za bilo šta zahvale SNS-u, ima sada da izlaze i da pokazuju svoja lica i da kao goniči korbačem teraju i drugi narod da se tamo pojavi, ili da ga potplaćuju – kako god, samo da izvedu i druge ljude na ulice“, kazao je Rujević.

Naveo je da je vrlo moguće da se „ceo taj cirkus“ odvija da bi se fasciniralo možda nekoliko stotina hiljada ljudi, „koji su pred televizorima i koji veruju u ono što pričaju na Informeru i Pinku“, dodajući da će se to nastaviti sve dok protesti ili bukte, ili tinjaju.

„Ja se samo nadam da ovo drugo što paralelno radi SNS, to je organizovanje Šturmabtajlunga (SA), koji idu i mlate ljude po stadionu, po hali, po lokalima, kioscima, koji pale ljudima cvećare i druge lokale, ja se samo nadam da to, u čemu naravno nikakve spontanosti nema, neće dovesti do novih žrtava, jer je već previše krvi na rukama ovog režima i bilo bi najbolje da se to sve završi na nekim izborima, koje bi svi mogli da prihvate, ali su šanse za to iznimno male“, ocenio je Rujević.

(Beta)

