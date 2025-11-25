Rumunija ponovo rasporedila borbene avione kao odgovor na upade dronova

Rumunske vlasti saopštile su danas da su bila dva nova upada dronova u nacionalni vazdušni prostor te zemlje i da je zbog toga raspoređeno nekoliko borbenih aviona, nakon noći velikih ruskih vazdušnih napada u susednoj Ukrajini.

Prvi dron je „prešao nacionalni vazdušni prostor“ iz Valkovea u Ukrajini prema oblasti Kilija Veke u okrugu Tulča na jugoistoku Rumunije, saopštilo je Ministarstvo odbrane i dodalo da su „dva nemačka aviona Jurofajter Tajfun poslata iz vazduhoplovne baze Mihail Kogalničanu da prate situaciju“ jutros oko 6.30.

Još dva borbena aviona poletela su oko 20 minuta kasnije iz vazduhoplovne baze Borča, a drugi upad drona je otkriven radarskim sistemima u rumunskom vazdušnom prostoru u regionu Galac, dodalo je Ministarstvo, precizirajući da prati situaciju.

Susedna Moldavija je takođe prijavila upad drona Šahed na svoju teritoriju rano jutros, navodi se u saopštenju granične policije.

„Bespilotna letelica je primećena kako se kreće ka Vinogradovcu – Vulkaneštiju, a zatim ka granici sa Rumunijom“, koju je prešla, navela je granična policija, dodajući da je odmah obavestila rumunsku stranu.

Prošle nedelje, Rumunija je mobilisala četiri borbena aviona zbog upada drona.

(Beta)

