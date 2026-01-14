Rusija: Glavni lekar i upravnik porodilišta uhapšeni zbog smrti devet beba

Rusija je pritvorila glavnog lekara i vršioca dužnosti šefa odeljenja intenzivne nege u sibirskom porodilištu nakon što je devet novorođenčadi umrlo, saopštili su danas zvaničnici.

Ruski Državni istražni komitet saopštio je da su lekari pritvoreni zbog sumnje da su izazvali smrt iz nehata, dok se osumnjičeni povodom toga nisu oglašavali, prenosi agencija Rojters (Reuters).

„Kao rezultat nepravilnog obavljanja službenih i profesionalnih dužnosti osumnjičenih u organizovanju i pružanju medicinske nege devet novorođenčadi rođenih između 1. decembra 2025. i 12. januara 2026. godine je preminulo“, saopštio je Komitet.

Slučaj je izazvao veliko negodovanje širom Rusije, imajući u vidu da je predsednik Vladimir Putin kao jedan od prioriteta zemlje naveo povećanje stope nataliteta.

(Beta)

