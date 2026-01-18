Rusija i Ukrajina nastavile međusobne napade na energetske sisteme

Stotine hiljada ljudi u delovima južne Ukrajine pod ruskom okupacijom ostale su bez struje danas, saopštile su vlasti koje je postavio Kremlj.

U međuvremenu, Moskva je nastavila napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu tokom noći, pri čemu su, prema ukrajinskim zvaničnicima, poginule najmanje dve osobe.

Više od 200.000 domaćinstava u ruskom delu južne Zaporoške oblasti ostalo je bez električne energije danas, naveo je lokalni guverner Jevgenij Balicki kojeg je postavila Rusija.

On je na Telegramu napisao da je približno 400 naselja ostalo bez struje, zbog oštećenja mreže izazvanih ukrajinskim napadima dronovima.

Rusija je posebno tokom zime napadala ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, s ciljem da oslabi volju Ukrajinaca da se odupru.

Rusija je tokom noći sa subote na nedelju pogodila energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. Izbio je požar, koji je brzo ugašen.

Najmanje šest osoba je povređeno u Dnjepropetrovskoj oblasti zbog ruskih napada, dodaje služba za vanredne situacije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naveo je na Telegramu da popravka energetske mreže u zemlji i dalje predstavlja izazov, ali da rade sve u njihovoj mogućnosti da se sve obnovi što je brže moguće.

On je naveo da su dve osobe poginule u noćnim napadima širom zemlje, koji su pogodili Sumi, Harkov, Dnjepar, Zaporožje, Hmelnicki i Odesu.

Ukupno je Rusija ove nedelje koristila više od 1.300 dronova, 1.050 vođenih vazdušnih bombi i 29 raketa različitih tipova kako bi napala Ukrajinu, dodao je Zelenski.

„Ako Rusija namerno odlaže diplomatski proces, odgovor sveta treba da bude odlučan: više pomoći Ukrajini i veći pritisak na agresora“, dodao je Zelenski.

Ovo je izjavio dan nakon što je ukrajinska delegacija stigla u AD radi razgovora o diplomatskoj inicijativi koju predvode SAD za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata.

U petak je Zelenski rekao da će delegacija pokušati da finalizuje sa američkim zvaničnicima dokumenta za predloženo mirovno rešenje, koja se odnose na bezbednosne garancije i ekonomsku obnovu nakon rata.

Ako američki zvaničnici odobre predloge, SAD i Ukrajina bi mogli da potpišu dokumenta sledeće nedelje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, Švajcarskoj, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Kijevu sa češkim predsednikom Petrom Pavelom. Prema organizatorima, Tramp planira da bude u Davosu.

Rusija bi trebalo da bude konsultovana u vezi sa predlozima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com