Rusija izvela najveći napad na gasna postrojenja Ukrajine s cljem da prekine grejanje stabnivništva

Rusija je prošle noći pokrenula „najveći napad“ na postrojenja za proizvodnju gasa u Ukrajini od početka invazije 2022. godine, koristeći 35 raketa i 60 bespilontih letelica, saopštio je danas ukrajinski državni operater Naftogaz.

Ruska vojska je saopštila da je izvela „masovne udare visokopreciznim oružjem“ na vojno-industrijske kompanije u Ukrajini, „gasnu i energetsku infrastrukturu koja je podržava njihovo funkcionisanje“.

Rusija napada ukrajinska energetska postrojenja, posebno električne energije, od 2022. godine, ali su od prošle zime naročito na meti postrojenja za proizvodnju gasa.

„Neprijatelj je izvršio najveći masovni napad na infrastrukturu za proizvodnju gasa od početka rata“, navodi se u saopštenju Naftogaza.

Rusija je ciljala postrojenja te kompanije u Harkovskoj oblasti, na severoistoku, i centralnom Poltavskom regionu. Ukrajinska vojska je uništila samo deo projektila.

„Značajan deo naših objekata je oštećen. Deo štete je kritičan“, naveo je izvršni direktor grupe Sergej Korecki, na Fejsbuku, osuđujući „namerni teror“ Moskve nad civilnim objektima.

On je dodao da ovo nisu „vojno značajni“ ciljevi, već da su napadi usmereni na uskraćivanje grejanja stanovnicima Ukrajine.

(Beta)

