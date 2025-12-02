Rusija lansirala 62 drona prethodne noći, Ukrajina tvrdi da je neutralisala 39

Prema podacima ukrajinskog ratno vazduhoplovstva, 39 je oboreno ili ometano protivvazdušnom odbranom, preneli su strani mediji.
Ukupno je zabeleženo 20 napada dronovima na osam odvojenih lokacija.
U Odesi je pogođena energetska infrastruktura i administrativna zgrada, rekao je načelnik vojne administracije te oblasti Oleg Kiper.
Ruski napad je bio usmeren i na grad Bolgrad, nekoliko kilometara od Moldavije, gde su poremećen operacije na graničnom prelazu Reni-Đurđulešti sa Moldavijom, dodale su ukrajinske vlasti.
(Beta)
