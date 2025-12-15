Rusija naznačila da je otvorena za pridruživanje Ukrajine EU

Rusija je naznačila da je otvorena za pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji kao deo mirovnog sporazuma o okončanju rata, saopštili su američki zvaničnici nakon što je danas završena najnovija runda razgovora između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američkih izaslanika.

Glavni ukrajinski pregovarač, Rustem Umerov, izjavio je da je „pravi napredak“ postignut na razgovorima u Berlinu sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, kao i evropskim zvaničnicima.

Razgovori su trajali otprilike 90 minuta, nakon petočasovne sesije u nedelju.

Vlada SAD takođe je saopštila da je postignut „pravi napredak“.

Mirovni pregovori Ukrajine i Rusije naišli su na velike prepreke, uključujući kontrolu nad istočnom Donjeckom regijom Ukrajine, koja je uglavnom pod kontrolom Rusije.

Zelenski je izrazio spremnost da odustane od ukrajinskog zahteva za pridruživanje vojnom savezu NATO ako SAD i druge zapadne zemlje daju Kijevu bezbednosne garancije slične onima koje se nude članicama NATO-a.

Ipak, Ukrajina je nastavila da odbacuje američke predloge da se deo teritorija preda Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin želi da Ukrajina povuče svoje snage iz dela Donjecke oblasti koji je još uvek pod njenom kontrolom kao jedan od ključnih uslova za mir.

(Beta)

