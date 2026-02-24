Rusija pokrenula istragu protiv osnivača Telegrama Pavela Durova

Ruske vlasti saopštile su danas da su pokrenule istragu protiv osnivača Telegrama Pavela Durova u krivičnom postupku koji uključuje optužbe za terorizam, dok Moskva pokušava da blokira platformu za razmenu poruka.

„Radnje vođe Telegrama Pavela Durova istražuju se u krivičnom postupku za krivično delo iz dela 1.1 člana 205.1 (podržavanje terorističkih aktivnosti) ruskog krivičnog zakona“, preneo je ruski državni list Rosijskaja gazeta.

List tvrdi da je Telegram postao oruđe NATO-a i Ukrajine, koje široko koriste radikali i teroristi i da predstavlja „pretnju ruskom društvu“.

Telegram nije odgovorio na zahtev za komentar britanskoj agenciji Rojters (Reuters).

Aplikacija je više puta negirala tvrdnje Rusije da je utočište za kriminalne aktivnosti i da su je kompromitovale zapadne i ukrajinske obaveštajne službe.

Od svog nastanka 2013. godine, Telegram je postao jedan od najvažnijih izvora informacija u Rusiji, uključujući i za vojnike sa obe strane linije fronta u istočnoj Ukrajini.

Aplikaciju koristi Kremlj, kao i blogeri i oni koji podržavaju ruskog predsednika Vladimira Putina.

Telegram je takođe alat za grupe u inostranstvu koje se protive ruskom predsedniku i za ukrajinske zvaničnike, uključujući predsednika Volodimira Zelenskog.

Već nekoliko meseci Moskva pokušava da pooštri kontrolu nad Telegramom. Ruske vlasti su prvo usporile glasovne i video pozive, a zatim su nakratko blokirale aplikaciju za neke korisnike početkom februara.

Durov je nedavno osudio potez Moskve kao „autoritaran“ i dodao da Telegram neće promeniti kurs.

„Telegram brani slobodu i privatnost, bez obzira na pritisak koji se vrši“, rekao je Durov, 41-godišnji milijarder, rođen u Sankt Peterburgu, rodnom gradu Vladimira Putina, a koji sada živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Beta)

