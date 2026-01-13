Rusija ponovo napala energetsku mrežu Ukrajine dok je temperatura u minusu, poginule četiri osobe

Meta je ponovo bila energetska infrastruktura, a napad se tumači i kao ignorisanje mirovnih napora predvođenih SAD.
U jednom napadu u severoistočnoj Harkovskoj oblasti poginule su četiri osobe, dok je u Kijevskoj oblasti nekoliko stotina hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije, naveo je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Dnevna temperatura u glavnom gradu je minus 12 stepeni Celzijusa. Ulice su bile prekrivene ledom.
Rusija je tokom noći lansirala gotovo 300 dronova, 18 balističkih raketa i sedam krstarećih raketa na osam regiona, saopštio je Zelenski na društvenim mrežama.
Četiri dana ranije, Rusija je takođe izvela veliki noćni napad, poslavši stotine dronova i desetine raketa, a samo drugi put od početka rata upotrebila je i snažnu novu hipersoničnu raketu, koja je pogodila zapad Ukrajine.
Taj napad protumačen je kao jasna poruka Kijevu i njegovim saveznicima u NATO-u da Moskva ne namerava da popusti.
(Beta)
