Rusija ponovo napala energetsku mrežu Ukrajine dok je temperatura u minusu, poginule četiri osobe

Rusija je pokrenula drugi veliki napad dronovima i raketama na Ukrajinu u poslednja četiri dana, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Meta je ponovo bila energetska infrastruktura, a napad se tumači i kao ignorisanje mirovnih napora predvođenih SAD.

U jednom napadu u severoistočnoj Harkovskoj oblasti poginule su četiri osobe, dok je u Kijevskoj oblasti nekoliko stotina hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije, naveo je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Dnevna temperatura u glavnom gradu je minus 12 stepeni Celzijusa. Ulice su bile prekrivene ledom.

Rusija je tokom noći lansirala gotovo 300 dronova, 18 balističkih raketa i sedam krstarećih raketa na osam regiona, saopštio je Zelenski na društvenim mrežama.

Četiri dana ranije, Rusija je takođe izvela veliki noćni napad, poslavši stotine dronova i desetine raketa, a samo drugi put od početka rata upotrebila je i snažnu novu hipersoničnu raketu, koja je pogodila zapad Ukrajine.

Taj napad protumačen je kao jasna poruka Kijevu i njegovim saveznicima u NATO-u da Moskva ne namerava da popusti.

(Beta)

