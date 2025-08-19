Rusija predala Ukrajini tela 1.000 vojnika

Rusija je predala Ukrajini tela njenih 1.000 vojnika, većinom poginulih na frontu, a neki su umrli u zarobljeništvu, saopštio je Kijev u utorak.

Takve razmene su jedan od retkih rezultata razgovora te dve zaraćene države.

Ruski pregovarač Vladimir Medinski potvrdio je razmenu, precizirajući na Telegramu da je Kijev zauzvrat vratio tela 19 poginulih ruskih vojnika.

Ova razmena povećava broj tela koje je Rusija vratila Ukrajini ove godine na više od 11.000.

Razmena tela i ratnih zarobljenika je među jedinim preostalim oblastima saradnje Kijeva i Moskve od početka ruske invazije 2022. godine.

Dve strane su se složile oko daljih razmena tokom poslednjih sastanaka u Istanbulu u julu, što je jedini konkretan ishod tih pregovora.

(Beta)

