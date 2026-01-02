Rusija procenjuje broj žrtava napada Ukrajine na 27

Ruske vlasti su danas saopštile da je broj žrtava u ukrajinskom napadu dronom, za koji kažu da je pogodio kafić u jednom selu pod ruskom okupacijom u Hersonskoj oblasti Ukrajine, porastao na 27, a Kijev je negirao napade na civilne mete.

Svetlana Petrenko, portparolka glavne ruske agencije za krivične istrage – Istražnog komiteta, saopštila je da je u ukrajinskom napadu dronom na kafić i hotel u selu Horli, gde je najmanje 100 civila dočekivalo Novu godinu, ubijeno 27 ljudi, uključujući dva maloletnika. Ukupno 31 osoba, uključujući pet maloletnika, hospitalizovana je sa povredama.

Pokrenuta je krivična istraga po optužbama za izvršenje terorističkog čina, rekla je Petrenko.

Portparol ukrajinskog Generalštaba, Dmitro Lihovij, negirao je napade na civile. On je u četvrtak za ukrajinski javni servis „Suspilne“ rekao da se ukrajinske snage „pridržavaju normi međunarodnog humanitarnog prava“ i „izvode udare isključivo na ruske vojne ciljeve, objekte ruskog gorivnog i energetskog sektora i druge zakonite ciljeve“.

Lihovij je rekao da je Generalštab objavio eksplicitnu listu ciljeva koje je ukrajinska vojska pogodila u noći 31. decembra na 1. januar, a koja nije uključivala okupirane delove Hersonske oblasti.

Lihovij je napomenuo da je Rusija više puta koristila dezinformacije i lažne izjave kako bi poremetila tekuće mirovne pregovore.

Asošiejted pres nije mogao nezavisno da potvrdi tvrdnje o napadu.

Ruske optužbe protiv Ukrajine dolaze u vreme kada SAD predvode diplomatski pritisak da se okonča skoro četvorogodišnji rat u Ukrajini. Moskva je ove nedelje tvrdila da je Kijev dronovima dugog dometa napao rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina na severozapadu Rusije u noći sa nedelje na ponedeljak.

Kijev je nazvao navode o napadu na Putinovu rezidenciju trikom da se ometu tekući mirovni pregovori koji su se poslednjih nedelja pojačali sa obe strane Atlantika.

U novogodišnjem ovoru ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao da je mirovni sporazum „90% spreman“, ali je upozorio da će preostalih 10%, za koje se veruje da uključuju ključne tačke spora poput teritorije, „odrediti sudbinu mira, sudbinu Ukrajine i Evrope, kako će ljudi živeti“.

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof rekao je u sredu da su on, državni sekretar Marko Rubio i Trampov zet i savetnik Džared Kušner imli „produktivan razgovor“ sa savetnicima za nacionalnu bezbednost Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Ukrajine „o napretku sledećih koraka u evropskom mirovnom procesu“.

Rusija je prošle noći sprovela, kako su rekle lokalne vlasti,„jedan od najmasovnijih“ napada dronovima na Zaporožje.

Najmanje devet ruskih dronova pogodilo je taj grad, oštetivši desetine stambenih zgrada i drugu civilnu infrastrukturu, napisao je šef regionalne administracije Ivan Fedorov danas na Telegramu. Nije bilo žrtava, rekao je on.

Ukupno je Rusija prošle noći lansirala 116 dronova dugog dometa na Ukrajinu, po podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva koje je saopštilo da je presretnuto 86 dronova, dok je još 27 stiglo do svojih ciljeva.

Rusko Ministarstvo odbrane je danas saopštilo da je njihova protiv-vazduhoplovna odbrana tokom noći presrela 64 ukrajinska drona iznad više ruskih regiona.

Vjačeslav Gladkov, guverner ruske Belgorodske oblasti na granici sa Ukrajinom, danas je takođe optužio ukrajinske snage za raketni napad na grad Belgorod. Dve žene su hospitalizovane sa povredama, rekao je Gladkov. Popucali su prozori na više stambenih zgrada i oštećen je jedan neodređeni komercijalni objekat i nekoliko automobila, po rečima tog zvaničnika.

(Beta)

