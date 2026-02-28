Rusija: SAD i Izrael se kriju iza zabrinutosti zbog nuklearnog programa Irana, žele promenu režima

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je osudilo današnje američko-izraelske napade na Iran uz ocenu da se Vašington i Tel Aviv "kriju" iza zabrinutosti zbog iranskog nuklearnog programa dok u stvari žele promenu režima u Teheranu.

Ministarstvo spoljnih poslova je osudilo američko-izraelske napade na Iran kao „unapred planirani čin oružane agresije protiv suverene i nezavisne države članice Ujedinjenih nacija (UN)“.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Ministarstvo zahteva hitan prekid vojne akcije i povratak diplomatiji.

Ministarstvo je optužilo Vašington i Tel Aviv da se „kriju iza“ zabrinutosti zbog iranskog nuklearnog programa dok teže promeni režima u Teheranu.

U saopštenju se upozorava da bi napadi mogli da pokrenu „humanitarnu, ekonomsku i moguće radiološku katastrofu“ u regionu, a SAD i Izrael optužuju da „guraju Bliski istok u ponor nekontrolisane eskalacije“.

Moskva je nazvala „neprihvatljivim“ bombardovanje nuklearnih postrojenja koja su pod zaštitnim merama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Rusija je takođe izrazila spremnost da pomogne u posredovanju ka postizanju mirnog rešenja, dok punu odgovornost za eskalaciju prebacuje na SAD i Izrael.

Izrael i Sjedinjene Američke Države (SAD) rano jutros su napali Iran, a predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su napadi deo velike operacije s ciljem da se „iranska raketna industrija sravni sa zemljom“.

(Beta)

