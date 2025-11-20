Rusija tvrdi da je zauzela grad Kupjansk, ukrajinsko uporište

Ruska vojska je večeras saopštila da je zauzela grad Kupjansk, ukrajinsko uporište na severoistoku, jedan od gradova u kojima su ruske snage poslednjih nedelja napredovale.

„Ruske snage su završile oslobađanje grada Kupjanska“, rekao je predsedniku Vladimiru Putinu komandant Zapadne grupe ruskih trupa Sergej Kuzovljev, prenela je televizija.

Kuzovljev je opisao taj grad kao „ključni čvor ukrajinske odbrane“.

Kupjansk, koji je pre rata imao 55.000 stanovnika, bio je u rukama Rusa nekoliko meseci 2022. godine ali su ga ukrajinske snage oslobodile septembra te godine.

Po rečima Putina ratuje se i u Kostjantinivki, glavnom uporištu ukrajinskih snaga u Donjeckoj oblasti.

Putin je rekao da je glavni zadatak ruskih snaga „bezuslovno postizanje ciljeva Specijalne vojne operacije“ kako se u Rusiji naziva invazija na Ukrajinu.

Ukrajina je danas saopštila da su joj SAD dale nacrt plana za okončanje rata koji po rečima visokog zvaničnika upoznatog s tom temom, u velikoj meri odražava glavne zahteve Moskve uključujući teritorijalne ustupke neprihvatljive za Kijev.

(Beta)

