Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad Pokrovsk na istoku Ukrajine

Ruske vlasti saopštile su da su zauzele grad Pokrovsk na istoku Ukrajine, ključno logističko čvorište za ukrajinske snage, kao i Vovčansk na severoistoku.

„Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov je obavestio (predsednika Rusije) Vladimira Putina o oslobođenju gradova Krasnoarmejsk (ruski naziv za Pokrovsk) i Vovčansk“, saopštio je kasno sinoć Kremlj na Telegramu.

Veb-sajt za vojne mape Deepstate pokazuje prisustvo ruskih snaga u delu grada, preneli su svetski mediji.

Prema Kremlju, taj izveštaj je podnet ruskom predsedniku u nedelju uveče, ali je informacija objavljena u ponedeljak kasno uveče.

Ministarstvo odbrane je potom objavilo video na kojem se vide ruski vojnici kako podižu svoju zastavu na centralnom trgu Pokrovska.

Borbe za Pokrovsk, koji je pre rata imao oko 60.000 stanovnika, odvijaju se već mesecima. Stotine ruskih vojnika infiltriralo se u grad počev od septembra, oslabljujući ukrajinsku odbranu.

Grad ima ključnu stratešku poziciju, smešten na raskrsnici nekoliko puteva i železničkih pruga koje vode do poslednjih uporišta ukrajinskih trupa na istoku.

Njegovo osvajanje će otežati snabdevanje ukrajinskih trupa na drugim delovima fronta i pruža ruskim vojnicima odskočnu dasku za napredovanje ka zapadu, gde je ukrajinska odbrana više raštrkana, i ka severu, prema većim gradovima Kramatorsku i Slavjansku.

Ukrajina je poslala pojačanje u Pokrovsk početkom novembra, uključujući specijalne snage, i negirala je bilo kakvo opkoljavanje svojih snaga u tom području.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com