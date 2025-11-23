Ruska vojska: Osvojena još tri grada na istoku Ukrajine

Ruska vojska objavila je danas da je osvojila tri grada na istoku Ukrajine, dok su se zvaničnici te zemlje, još nekoliko evropskih država i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sastali u Švajcarskoj kako bi razgovarali o planu predsednika SAD Donalda Trampa za okončanje rata.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzelo grad Petrivsk u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, kao i Tihu i Otradnu u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ukrajinska vojska je značajno oslabljena i pokušava da održi kontrolu na istočnom frontu, dok se povlači iz određenih delova na severu i jugu zemlje.

Zvaničnici bi danas trebalo da se sastanu u Ženevi kako bi razgovarali o planu od 28 tačaka za okončanje rata, koji je predložio Tramp, a za koji Kijev smatra da bi mogao da bude štetan zbog navodnih ustupaka Rusiji.

Neki zahtevi primirja uključuju da Ukrajina ustupi delove teritorije Rusiji, prihvati smanjenje svoje vojske i odustane od ulaska u NATO, dok Tramp tvrdi da nudi i bezbednosne garancije Kijevu, kojima bi trebalo da se spreče ruski napadi.

Predsednik Rusije Vladimir Putin pozvao je Kijev da pregovara na osnovu ovog dokumenta i rekao da će, ukoliko Ukrajina odbije ponudu, nastaviti sa napadima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com