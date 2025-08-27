Ruske snage prodrle u još jedan region Ukrajine

Ruske snage su prodrle i u osmi ukrajini region, u Dnjepropetrovsku oblast, veliki industrijski centar, gde su se vodile teške borbe, rekao je danas ukrajinski vojni zvaničnik.

Ruske trupe su ušle u sela Novogeorgivka i Zaporožke u Dnjepropetrovskom regionu, rekao je za AP Viktor Trehubov, portparol tamnošnjih vojnih snaga Ukrajine.

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije ovog meseca tvrdilo da su njegove snage zauzele ta dva sela.

Ali, rekao je Trehubov, borbe se nastavljaju u tim selima gde se Rusi se još nisu učvrstili niti izgradili fotifikacije.

Ukrajinske trupe su pod velikim pritiskom dok pokušavaju da zadrže veću rusku vojsku. Vojni analitičari kažu da nema preznaka kolapsa ukrajinske odbrane i da ruske snage ne uspevaju da okupiraju veča naselja, mada i njihovo sporo prodiranje drži Ukrajinu pod jakim pritiskom.

Linija fronta na kojoj su poguinule desetiune hiljada vojnika obeju straba, vijuga 1.000 kilometara na istoku i jugoistoku Ukrajine. Ruske snage su već u Sumskoj, Harkovskoj, Luganskoj, Donjeckoj, Zaporoškoj, Hersonskoj i Nikolajevskoj oblasti.

Ukrajina pokušava da poremeti ruske ratne napore napadima dronovima velikog dometa na infrastrukturu iza linije fronta. Benzinske pumpe su presušile u nekim regionima Rusije pošto su poslednjih nedelja Ukrajinici napali rafinerije i drugu naftnu infrastrukturu.

Rusija, s druge strane, nastavlja svoju kampanju osakaćivanja snabdevanja Ukrajine energijom pred zimu uništavajući ponovljenim napadima elektroenergetsku mrežu.

Ministarstvo energetike Ukrajine je danas saopštilo da je Rusija napala energetsku i gasnu infrastrukturu u šest regiona te zemlje.

(Beta)

