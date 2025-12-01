Ruske snage u Ukrajini u novembru napredovale najviše od novembra 2024.

Ruske vojne snage u Ukrajini su u novembru napredovale najviše za jedan mesec zauzevši 701 kvadratni kilometar, što je najviše od novembra 2024. godine kada su za mesec dana okupirale 725 kvadratnih kilometara.

To se navodi u analizi agencije Frans pres, koju danas prenose francuski mediji, zasnovanoj na podacima Američkog instituta za proučavanje rata koji sarađuje s Projektom kritičnih pretnji (Critical Threats Project).

Krajem novembra, pod ruskom okupacijom je bilo 19,3 odsto teritorije Ukrajine.

Ove godine ruska vojska je zauzela 5.400 kvadratnih kilometara, gotovo 2.000 kvadratnih kilometara više nego u istom periodu prethodne godine.

Međutim, napredak se usporava u Donjeckoj oblasti, centru borbi.

Ruska vojska je u novembru u toj oblasti na istoku Ukrajine osvojila 130 kvadratnih kilometara, dok je tokom drugih meseci osvajala dvostruko više. Ipak, ona sada kontroliše 81 odsto te oblasti.

Najveće rusko napredovanje je u Zaporoškoj oblasti, na jugu Ukrajine, gde je u novembru osvojila 272 kvadratna kilometra, dok je Dnjepropetrovskoj oblasti Rusija u novembru zaposela oko 200 kvadratnih kilometara.

(Beta)

