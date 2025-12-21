Srbija nastavlja da održava zabranu izvoza municije „sumnjivim izvođačima“, uprkos pokušajima nepoštenih klijenata da je zaobiđu, što Rusija ceni kao principijelan stav, rekao je Jurij Pilipson, zvaničnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova u danas objavljenom intervjuu za TASS.

„Zabrana koju su srpske vlasti uvele na izvoz municije sumnjivim izvođačima ostaje na snazi, uprkos stalnim pokušajima nepoštenih klijenata da je zaobiđu“, naglasio je Pilipson, direktor Drugog evropskog odeljenja ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

On je odgovarao na pitanje kako Rusija gleda na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o njegovoj spremnosti da proda municiju državama u Evropi, čak i ako se naknadno prebaci u Ukrajinu, uprkos tome što je srpska strana više puta uveravala Moskvu da savesno kontroliše izvoz municije.

„Cenimo principijelan stav srpskog rukovodstva u tom pogledu. Pažljivo pratimo situaciju i pružamo savete ako je potrebno“, rekao je ruski diplomata.

Pilipson je istakao da je, „uprkos destruktivnom uticaju Zapada, koji je dao prioritet zadatku da zabije klin u bilateralnu saradnju između Rusije i Srbije svim neophodnim sredstvima i uništi poverenje i međusobno razumevanje“, Beograd ostao „bezuslovno i objektivno“ strateški partner Moskve.

„Naš dijalog sa Beogradom ostaje otvoren i konstruktivan“, rekao je Pilipson. „Cilj nam je da zajedničkim naporima prevaziđemo teškoće koje su veštački stvorene“, dodao je on.

On je skrenuo pažnju na kontinuirani intenzivan, višeslojan rad između ruske i srpske strane, čak i u „često ekstremnim uslovima sankcija“.

„Postoje veliki projekti u visokoj tehnologiji, digitalizaciji i IT-u, i poljoprivredi“, rekao je on i dodao da su „posvećeni postizanju rezultata u ekonomiji i socijalnoj sferi.“

Pilipson je dalje istakao postojanje političkih kontakata između Rusije i Srbije. On je ukazao da su se predsednik Rusije Vladimir Putin i Srbije Aleksandar Vučić sastali dva puta ove godine, da postoje široke veze između ministarstava i odeljenja, kao i da parlamentarci tesno sarađuju.

„Rusija dosledno pruža Srbiji čvrstu podršku u očuvanju njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta u vezi sa Kosovom, na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN“, dodao je ruski diplomata.

Istovremeno, Pilipson je naglasio da Rusija vidi pokušaje eskalacije tenzija u Srbiji, prateći dobro poznati priručnik „obojenih revolucija“ ali je ocenio da je unutrašnja politika pod kontrolom rukovodstva zemlje.

„Unutrašnja politička situacija je čvrsto pod kontrolom rukovodstva zemlje, a ulične protestne aktivnosti se postepeno kanališu u politički dijalog“, rekao je on i dodao da Rusija „podržava suvereni i nezavisni kurs Srbije, što je u njenom nacionalnom interesu“.

(Beta)

