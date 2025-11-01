Ruski noćni raketni napadi na Ukrajinu najveći od početka 2023. godine

Rusija je u oktobru u noćnim napadima usmerenim posebno na elektroenergetsku mrežu, ispalila više raketa na Ukrajinu nego u bilo kojem drugom mesecu od početka 2023. godine po analizi ukrajinskih podataka koju je sproveo AFP.

Ruske snage su u oktobru lansirale 270 raketa na tu zemlju, što je 46 odsto biše u odnosu na septembar, navodi se u kompilaciji podataka koje svakodnevno dostavlja Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

To je najveći broj raketa lansiranih u jednom mesecu na Ukrajinu tokom noćnih bombardovanja otkako je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine počelo da objavljuje dnevne izveštaje početkom 2023. godine.

Ruski napadi su ostavili desetine hiljada ljudi bez struje. Moskva cilja elektroenergetsku mrežu Ukrajine četvrtu zimu uzastopno što je deo strategije za slabljenje ukrajinskog stanovništva, kažu Kijev i njegove pristalice.

U oktobru je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da Rusija tako intenzivnim ciljanjem elektroenergetske mreže njegove zemlje želi da „poseje haos“ i „izvrši psihološki pritisak“.

Kao i prethodnih zima, tokom oktobra su sprovođena naizmenična isključenja struje u svim regionima zemlje, uključujući Kijev, da bi se ublažila nestašica zbog štete.

Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu je 2024. godine izdao naloge za hapšenje visokih ruskih vojnih zvaničnika zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Ukrajini, uključujući raketne napade na ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.

U oktobru je Rusija izvela i 5.298 noćnih napada dronovima dugog dometa na Ukrajinu, po podacima Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine. To je šest odsto manje u odnosu na septembar, ali i dalje blizu rekordnih brojeva.

Kao odmazdu, Kijev je napadao na ruska skladišta nafte i rafinerije u pokušaju da prekine prihode od ugljovodonika koji finansiraju ratne napore Kremlja. Ovi napadi su doveli do poskupljenja goriva u Rusiji poslednjih meseci.

(Beta)

