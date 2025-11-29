Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu, više od 600.000 ljudi ostalo bez struje

„Kao rezultat napada, više od 500.000 potrošača u Kijevu, a više od 100.000 u Kijevskoj oblasti ostalo je jutros bez struje“, navelo je ministarstvo.
Kako se dodaje, bez električne energije je ostalo i skoro 8.000 ljudi u Harkovskoj oblasti.
Napadi su počeli sinoć, a nastavili su se i jutros.
Najmanje jedna osoba poginula i 11 ranjenih u ruskom napadu dronom na Kijev
Najmanje jedna osoba je noćas poginula i 11 ih je ranjeno u ruskom napadu dronom na Kijev, saopštile su gradske vlasti.
Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je među povređenima i trinaestogodišnji dečak.
Vojna uprava Kijeva je upozorila stanovnike i na pretnju od balističkog raketnog napada i pozvala ih da ostanu u zatvorenom prostoru.
Šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da je jedan muškarac poginuo u napadima, kao i da broj ranjenih nije konačan.
(Beta)
