Ruski zvaničnik: Ukrajinski dronovi pogodili veliki gasni pogon u južnoj Rusiji

Ukrajinski dronovi noćas su pogodili veliki gasni pogon na jugu Rusije i izazvali požar u njemu, javio je lokalni ruski guverner.

Pogon Orenburg kojim upravlja džavni gasni gigant Gasprom nalazi se u istoimenoj oblasti blizu granice sa Kazahstanom, i deo je kompleksa za proizvodnji i preradu koji je jedan od najvećih tog tipa na svetu sa godišnjim kapacitetom od 45 milijardi kubnih metara.

Regionalni guverner Jevgenij Solncev rekao je da je napadima dronova izazvan požar u radionici pogona čiji je deo oštećen. Rekao je da nema nastradalih.

Rusko Ministarstvo odbrane rano jutros je saopštilo da su ruske vazduhoplovne snage oborile noćas 45 ukrajinskih dronova, uključujući jedan iznad oblasti Orenburg, i ukupno 23 iznad susedne oblasti Samara i Saratov.

Iz Ukrajine nema za sada objava o tom napadu. Ukrajina je poslednjih meseci povećala napade na ruska energetska postrojenja za koja se smatra da finansiraju ratna dejstva Moskve.

(Beta)

