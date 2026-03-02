Rute: Evropske članice NATO-a pružaju neophodnu podršku za operaciju SAD protiv Irana

Evropske članice NATO-a pružaju neophodnu podršku za američku vojnu operaciju protiv Irana, izjavio je danas generalni sekretar zapadne vojne alijanse Mark Rute.

U intervjuu za Foks njuz, Rute je pohvalio američke udare na iranske mete u okviru vojne operacije „Epski bes“, među kojima su i nuklearni i balistički kapaciteti Irana.

„Evropa se pojačava, čini sve što je potrebno da osigura da ova operacija može da bude nastavljena i pruža svu neophodnu podršku“, rekao je Rute.

Rute je naveo da je razgovarao sa evropskim liderima, da postoji „široka podrška za ono što radi“ predsednik SAD Donald Tramp, i da evropske vojske isporučuju ono što je od njih traženo, prenosi Fajnenšel tajms.

„Postoji jasan zahtev američke strane da se osigura da SAD mogu da koriste baze u Evropi. To znači pristup. To znači logistiku“, kazao je Rute.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com