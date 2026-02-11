Rute: Još čekamo odgovornost za incidente na Kosovu 2023.

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Briselu da se još čeka da se utvrdi odgovornost za incidente na Kosovu 2023. godine.

NATO je više puta zahtevao od Beograda da se što pre privedu pravdi odgovorni za napade na pripadnike misije KFOR u Zvečanu i na kosovske policajce u Banjskoj pre više od dve godine.

„Još čekamo odgovornost za ono što se dogodilo 2023“, rekao je Rute na konferenciji u sedištu NATO u Briselu, uoči sutrašnjeg sastanka ministara odbrane članica Alijanse.

Rute je dodao da je on lično, ali i NATO u bliskom kontatku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Odgovarajući na pitanje novinara, Rute je rekao da u regionu Zapadnog Balkana nema mnogo novih dešavanja, ali da je NATO uključen na Kosovu i u BiH i da pažljivo prati šta se dešava u celom regionu.

Rute je ponovio da taj savez prati situaciju u BiH i da „nikada neće prihvatiti bezbednosni vakuum“ u toj zemlji.

(Beta)

