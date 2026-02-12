Rute: Moramo da odbranimo svaki centimetar teritorije NATO

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Briselu da će Alijansa braniti svaki deo savezničke teritorije i da treba da spreči pristup Rusije i Kine arktičkom regionu.

„Moramo se pobrinuti da branimo svaki centimetar teritorije NATO“, rekao je Rute po dolasku na sastanak ministara odbrane članica NATO u sedišu tog vojnog saveza u Briselu.

Rute je kazao da dugoročna pretnja Rusije postoji, ali da ne treba biti naivan ni u vezi s Kinom kada je u pitanju Akrtik, i da je juče pokrenuta misija Akrtička straža kako bi se utvrdile i popunile sve praznine koje postoje u bezbednosti, a u čemu će biti veoma važno iskustvo novih članica Švedske i Finske.

„To je dokaz da NATO kao celina, SAD, Kanada i evropski saveznici zajedno rade kako bismo osigurali da odbranimo svaki centimetar NATO teritorije“, kazao je Rute.

On je rekao da NATO „nije tu samo da štiti Evropu i Kanadu nego i SAD“, a da bi SAD bile bezbedne potreban je jak i bezbedan Arktik, bezbedna Evropa ali i bezbedan Atlantik.

„Sa Arktičkom stražom i sa istovremenim pregovorima SAD, Danske i Grenlanda, sve to je važno da osigurano da sprečimo Rusiju i Kinu da dobiju pristup i da odbranimo ceo region“, kazao je generačni sekretar NATO.

Odgovarajući na pitanje novinara, Rute je rekao da novi fokus na Arktik neće odvratiti pažnju sa istočnog krila NATO, dodajući da je NATO toliko jak da može da radi i jedno i drugo i da su operacije Istočna straža i Baltička straža za odbranu podmorskih kablova i infrastrukture i dalje važne.

Rute je ponovio da će na današnjem sastanku biti razmotreno kako se sprovode odluke donete na samitu NATO u Hagu prošle godine, a koje se odnose na povećanje izdvajanja za odbranu, jačanje industrijske proizvodnje u sektoru odbrane i nastavak podrške Ukrajini.

„Moramo da osiguramo da industrijska baza proizvodi ono što nam je potrebno da bismo mogli da se odbranimo. Kanada i Evropa su već povećale izdvajanja za odbranu za više milijardi evra“, rekao je Rute.

Na današnjem sastanku će umesto ministra odbrane SAD Pita Hegseta učestvovati njegov zamenik Elbridž Kolbi, što je drugi ministarski sastanak na koji Vašington nije poslao svoje ministre.

Rute je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da SAD „vrše pritisak na Rusiju“ kao i Evropljani kroz pakete sankcija, da isporučuju ključnu protivvazdušnu odbranu Ukrajini, predvode mirovne napore i „rade upravo ono što nam je potrebno“ u pogledu Ukrajine.

Danas će biti održan i neformalni sastanak Saveta NATO-Ukrajina, na kojem će učestvovati ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Posle završne konferencije generalnog sekretara NATO uslediće sastanak kontakt grupe za odbranu Ukrajine.

Na agendi današnjeg ministarskog sastanka biće i priprema za naredni samit NATO, koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari.

