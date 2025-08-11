Rute optimista oko Trampovog sastanka sa Putinom

Generalni sekretar NATO Mark Rute rekao je da će predstojeći sastanak predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina u velikoj meri pokazati da li je Putin ozbiljno za mir.

U intervjuu za EjBiSi (ABC), Rute je rekao da je sastanak na Aljasci u petak, koji treba da pomogne okončanju ruskog rata u Ukrajini, važan jer će se raditi „o testiranju Putina, koliko je ozbiljan u nameri da se okonča rat“.

Rute je rekao da veruje da je Tramp spreman da vrši pritisak na ruskog predsednika u vezi sa ratom, preneo je briselski portal Politiko.

„Verujem da Tramp želi da to završi. Želi da okonča strašne gubitke života. Želi da okonča strašnu štetu koja se nanosi infrastrukturi u Ukrajini. Toliko ljudi je izgubilo živote. Toliko štete se nanosi“, rekao je on.

Tramp se inače suočio sa kritikama zbog organizovanja sastanka sa Putinom bez ukrajinskog predsednika, mada ima nagoveštaja da bi Volodimir Zelenski mogao biti pozvan, piše Politiko.

Takođe su neki napadali Trampa, uključujući njegovog bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona, što dovodi Putina na američko tlo i zbog izjave da će Ukrajina možda morati da se odrekne dela teritorije.

„Mislim da je Tramp već napravio neke greške. Prva je sastanak na američkom tlu, čime se legitimizuje lider odmetničke države. Zatim, dozvolio je Putinu da stekne prednost tako što je prvi stavio na sto svoj mirovni plan“, rekao je Bolton, takođe za EjBiSi.

Generalni sekretar NATO rekao je u intervjuu da sastanak na Aljasci vidi kao validnu polaznu tačku.

Istovremeno se složio da nikakav dogovor nije moguć bez Ukrajine ili bez razmatranja dugoročne bezbednosti i nezavisnosti te zemlje.

Rute, koji je bivši holandski premijer, rekao je da će na Aljasci biti reči o teritoriji.

„Biće reči o bezbednosnim garancijama i apsolutnoj potrebi da se prizna da Ukrajina sama odlučuje o svojoj budućnosti, da Ukrajina mora biti suverena nacija koja odlučuje o svojoj geopolitičkoj budućnosti, naravno bez ograničenja o obimu svojih vojnih kapaciteta“, rekao je Rute.

Dodao je da će se govoriti i o tome da NATO nema ograničenja u vezi njegovog prisustva na istočnom krilu, u zemljama poput Letonije, Estonije i Finske.

(Beta)

