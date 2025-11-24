Rute: Srbija ima suvereno pravo na vojne vežbe sa Kinom, ali ne budimo naivni

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da Srbija ima suvereno pravo da učestvuje u vežbama sa kineskom vojskom, ali da bi se distancirao od odnosa predsednika Aleksandra Vučića prema Kini jer je njeno ukupno delovanje sporno.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), Rute je rekao da je NATO „prilično zabrinut u vezi sa onim što se dešava sa Kinom generalno“, navodeći povezanost te zemlje sa Rusijom, Severnom Korejom i Iranom.

„Što se tiče Srbije, ona može doneti odluku da to radi. Ali, ne budimo naivni u vezi sa Kinom. Znamo da Kina sarađuje sa Rusima, Severnom Korejom, Iranom, da je stoga ono što se dešava u Indo-Pacifiku i ono što se dešava u evroatlantskoj oblasti sve više povezano i isprepleteno“, kazao je Rute na pitanje da li je NATO zabrinut zbog učešća Srbije u vojnim vežbama sa Kinom.

Rute je ukazao da NATO ima dijalog sa Srbijom i da on lično ima direktan kontakt sa predsednikom Vučićem.

„Suvereno je pravo Srbije da donese tu odluku. Ali, na kraju bih se zaista distancirao od onoga što predsednik Vučić radi sa Kinom. To je naravno relevantno, ali postoji hitnije pitanje, a to je sama Kina“, kazao je Rute.

Dodao je da je uvek govorio da NATO nije tu samo da bi osigurao da su članice alijanse bezbedne od Rusije, već od bilo koga.

„Moramo biti bezbedni od svakoga ko nam želi zlo. I kada pogledamo ogromno gomilanje kineskih oružanih snaga, hajde da budemo zaista svesni šta se tamo dešava“, naveo je Rute, koji je u intervjuu pretežno govorio o naporima za okončanje rusko-ukrajinskog rata.

Srbija, koja je vojno neutralna zemlja, u julu je održala prvu zajedničku vojnu vežbu sa Kinom, uprkos upozorenjima iz Evropske unije. Desetodnevna vežba specijalnih jedinica dve vojske održana je u kineskoj provinciji Hebej.

Srbija pod vođstvom Vučića jača odnose sa Kinom, iako je članstvo u Evropskoj uniji njen zvanični strateški cilj. Srbija je 2020. kupila od Kine šest novih bespilotnih letilica CH-92A. Dve godine kasnije, Srbija je nabavila i raketni sistem protivvazdušne odbrane FK-3. Kasnije je nabavljena i nova kineska bespilotna letelica CH-95, ali nije zvanično saopšteno koliko je dronova tog tipa kupljeno, navodi RSE.

Upozorenja zbog saradnje sa Kinom u sferi odbrane, Srbiji su stizala i iz Vašingtona.

(Beta)

