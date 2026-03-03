Rute u Skoplju: Nećemo dozvoliti da se u regionu pojavi bezbednosni vakum

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Skoplju da je posvećenost te alijanse Zapadnom Balkanu stalna i da neće dozvoliti da se pojavi "bezbednosni vakum".

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom, ističući da njena zemlja igra značajnu ulogu u zaštiti bezbednosti na Zapadnom Balkanu.

„Severna Makedonija igra značajnu ulogu u zaštiti bezbednosti na Zapadnom Balkanu, regionu od strateškog značaja za naš savez. Naša posvećenost regionalnoj stabilnosti je stalna. Nećemo dozvoliti da se pojavi bezbednosni vakum“, rekao je Rute.

Istakao je da Severna Makedonija dugo vreme podržava NATO misiju na Kosovu – Kfor i da će se Alijansa podruditi da osigura da ta misija „ostane takva kakva je potrebna da ispuni svoje ciljeve“.

„Kfor produžava da igra ključnu ulogu u dugotrajnom miru, koji je koristan za sve ljude koji žive na Kosovu. Produžićemo da se osiguramo da će Kfor ostati takav kakav je potreban da ispuni svoje ciljeve“, rekao je generalni sekretar NATO Mark Rute u Skoplju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com