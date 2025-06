Rute uveren da će saveznici dogovoriti povećanje rashoda za odbranu uprkos stavu Španije

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute jutros je izrazio uverenje da će lideri 32 članice alijanse na današnjem samitu u Hagu postići dogovor o značajnom povećanju izdvajanja za odbranu, odbacivši mogućnost da će Španija to sprečiti.

Danas, drugog dana samita NATO-a, očekuje se da lideri na sastanku Severnoatlantskog saveta (NAC) donesu odluku o povećanju izdvajanja za odbranu na pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), na čemu insistiraju SAD, kao i odluke o povećanju proizvodnje u namenskoj industriji i o potvrđivanju dugoročne podrške Ukrajini.

Po dolasku na skup, gde će predsedavati sastanku NAC, glavnog tela NATO-a za donošenje političkih odluka, Rute je novinarima rekao da se raduje „transformativnom samitu“.

Španski premijer Pedro Sančes rekao je uoči samita da Španija neće moći da poveća izdvajanja na pet odsto BDP-a do 2035. godine, nazivajući taj novi rok „nerazumnim“.

Belgija je nagovestila da ni ona neće uspeti da ostvari taj cilj, dok je Slovačka objavila da zadržava pravo da sama odlučuje o svojim troškovima za odbranu.

Upitan da li će Španija poremetiti planove NATO-a, Rute je rekao da ne brine zbog toga, ali je priznao da su pred liderima „teške odluke“.

„To nije lako jer sedam, osam zemalja (NATO-a) na početku ove godine još nije izdvajalo dva odsto BDP-a. Mnoge od tih zemalja su rekle da ćemo to uraditi negde u 2030-im, a sada su se obavezale da urade to ove godine. Nije lako, to su političke odluke, ali s obzirom na pretnju od Rusa, s obzirom na međunarodnu bezbednosnu situaciju, nema alternative. Moramo to da uradimo“, kazao je Rute.

Predsednik SAD Donald Tramp, koji insistira na povećanju izdvajanja na pet odsto BDP-a kako bi evropske članice preuzele veći teret u finansiranju (trenutno učestvuju sa svega 30 odsto u budžetu alijanse), rekao je juče da „postoji problem“ sa Španijom.

„Španija se ne slaže, što je, iskreno, veoma nepravedno prema ostalima“, kazao je Tramp, koji je kritikovao i Kanadu zbog „slabog plaćanja“.

Posle napada Rusije na Ukrajinu 2022. godine, saveznici su se složili da minimalni nivo izdvajanja za odbranu bude dva odsto BDP-a. Do kraja prošle godine, taj cilj nije dostiglo osam članica, ali će to učiniti ove godine.

Rute je danas rekao i da „nema nikakav problem“ sa tim što je Tramp juče objavio SMS poruku koju je dobio od generalnog sekretara NATO-a.

„Ono što je u toj SMS poruci je činjenica, i sasvim je u redu što je (Tramp) to objavio“, kazao je Rute, negirajući da ga je predsednik SAD time osramotio i navodeći da „ne preispituje“ odluku da mu pošalje takvu poruku.

Tramp je sinoć objavio poruku u kojoj mu Rute čestita na „odlučnom delovanju u Iranu“, povodom američkog bombardovanja tri iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma 22. juna.

„Gospodine predsedniče, dragi Donalde, čestitam vam i zahvaljujem za odlučnu akciju u Iranu, to je bilo zaista izuzetno i nešto što se niko drugi nije usudio da uradi. To nas čini bezbednijim“, napisao je Rute u poruci Trampu.

Rute se u poruci Trampu osvrnuo i na njegovo insistiranje da se saveznici obavežu da izdvajaju pet odsto BDP-a za odbranu.

„Evropa će plaćati mnogo, kao što i treba, i to će biti vaša pobeda. Večeras u Hagu letite ka još jednom velikom uspehu. Nije bilo lako, ali smo ih sve ubedili da pristanu na pet odsto“, napisao je Rute Trampu uoči njegovog dolaska u Hag.

Posle sastanka Severnoatlantskog saveta (NAC), za koji se očekuje da traje oko tri sata, na samitu će danas biti održan i sastanak Rutea, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i lidera Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i Poljske, kao i sastanak Rutea i zvaničnika indo-pacifičkih partnera alijanse (Australija, Japan, Novi Zeland i Južna Koreja).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com