Rute: Vidljiv napredak u povećanju investicija u odbranu

Članice NATO su postigle napredak u pogledu ulaganja u odbranu, neophodan za očuvanje bezbednosti, izjavio je danas u Briselu generalni sekretar NATO Mark Rute.

Po završetku sastanka ministara odbrane u sedištu tog vojnog saveza, Rute je na konferenciji za novinare rekao da je razmotren napredak saveznika u sprovođenju odluka Samita u junu u Hagu 2025. godine o povećanju rashoda za odbranu na pet odsto bruto-domaćeg proizvoda.

„Dokaz o napretku u ispunjavanju te posvećenosti je vidljiv. Videli smo ogromnu promenu već 2025. Danska, Estonija, Litvanija, Letonija, Poljska su već ispunili ili su premašili taj cilj, Nemačka je na putu da udvostruči te investicije u odnosu na pre nekoliko godina. Ove investicije su od vitalnog značaja za našu bezbednost“, rekao je Rute.

Istakao je da je od suštinske važnosti da se, sa rastom investicija, na povećanu potražnju odgovori povećanjem ponude, odnosno da se brzo poveća industrijska proizvodnja u sektoru odbrane.

„Danas smo videli i stvarnu promenu u načinu razmišljanja, jedinstvenu viziju o mnogo snažnijoj evropskoj odbrani unutar NATO“, rekao je Rute.

Generalni sekretar NATO je rekao da je današnji sastanak bio produktivan i da je u fokusu bilo jačanje odvraćanja i odbrane i osiguravanje nastavka podrške Ukrajini.

Istakao je da je Ukrajini potrebna veća podrška i da će NATO i saveznici nastaviti da je pružaju.

„NATO je uz Ukrajinu. Naša sigurnost je povezana i svi želimo da vidimo trajni i pravedan kraj tog brutalnog rata. Savezinci su ujedinjeni u podršci Ukrajini i posvećenosti da branimo svaki centimetar naše teritorije“, kazao je Rute.

Veliku pažnju tokom današnjeg sastanka izazvalo je odsustvo ministra odbrane SAD, umesto koga je u Brisel došao njegov zamenik Elbridž Kolbi, ali je Rute odbacio nagađanja da to ukazuje na podele unutar Alijanse, ili u odnosu na rat u Ukrajini.

„SAD su prekinule zastoj u mirovnom procesu s Rusijom što je bilo ključno, predvode mirovne pregovore i obaveštavaju nas o stanju. Svi imamo jedan cilj: Da okončamo taj rat tako da Rusija više nikad ne pokuša da napadne Ukrajinu“, rekao je Rute.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com