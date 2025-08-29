RZS: Stopa zaposlenosti u Srbiji u drugom kvartalu 51,5 odsto, a nezaposlenosti 8,5 odsto

U Srbiji je u drugom kvartalu ove godine bilo 2.885.900 zaposlenih i 267.000 nezaposlenih, tako da je stopa zaposlenosti iznosila 51,5 odsto, a nezaposlenosti 8,5 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, broj stanovnika van radne snage bio je 2.454 900.

U odnosu na isti kvartal 2024. godine, broj zaposlenih smanjen je za 13 800, i stanovništva van radne snage za 29.500, a broj nezaposlenih povećan je za 9.200.

Ukupna stopa neformalne zaposlenosti iznosila je 11,4 odsto, pri čemu je stopa neformalne zaposlenosti u sektoru poljoprivrede iznosila 50,4 odsto, a u sektorima van poljoprivrede 6,1 odsto.

(Beta)

