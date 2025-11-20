S. Makedonija: Osumnjičeno 11 osoba zbog podmićivanja i poreske zloupotrebe u radu kluba Puls

Osnovno javno tužilaštvo u Kočanima, u Severnoj Makedoniji, danas je pokrenulo postupak protiv 11 osoba zbog korupcijskih krivičnih dela povezanih s radom kluba-diskoteke u tom gradu „Puls“, gde su u požaru u martu poginule 63 osobe.

Tužilaštvo je saopštilo da je izdata naredba o sprovođenju istrage protiv trojice: dva poreska kontrolora u Regionalnoj poreskoj inspekciji u Regionalnoj direkciji „Štip“ osumnjičena za primanje mita, i protiv sina stvarnog vlasnik „Pulsa“ osumnjičenog za davanje mita.

Ta dva poreska kontrolora su osumnjičeni da su iskoristili službeni položaj i ovlašćenja i pristup podacima i informacijama za nenajavljene kontrole u pravnim licima i radi sticanja nezakonite imovinske koristi i poklona, otkrivala informacije i upozoravala lice odgovorno za kontrole u klubu, dok je odgovorno lice – sin stvarnog vlasnika „Pulsa“ davao mito.

„Za prvu dvojicu tužilaštvo je podnelo predlog nadležnom sudu za određivanje mere pritvora, dok su za trećeg na snazi mere predostrožnosti u prvom slučaju vezanom za požar u ‘Pulsu’, pa se traži proširenje tih mera zabranom uspostavljanja i održavanja kontakta sa novim osumnjičenima“, navelo je Tužilaštvo.

Dodaje da je šestoro osumnjičenih poreskih inspektora i rukovodilaca iz regionalnih direkcija Uprave javnih prihoda u Štipu i Strumici, omogućilo pravnim licima „MMMM Kafe“ i „Puls“ da izbegavaju poreske kontrole i posluju bez uredne fiskalizacije, zbog čega se sumnja da su počinili zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja i za njih su predložene mere predostrožnosti.

Vlasnik diskoteke „Pulsa“ koji je već u pritvoru po drugom slučaju, po kočanskom tužilaštvu je osumnjičen za „falsifikovanje isprava“ jer je tokom dužeg perioda prilikom kontrola poreske UJP svesno i namerno prikazivao lažne fiskalne uređaje uz kontrolne fiskalne izveštaje sa lažnim podacima koje je koristio kao prave da bi izbegao kazne i zatvoranje objekta.

„Osumnjičena je i inspektorka Državnog tržišnog inspektorata koja je obuhvaćena i prethodnim postupkom u kojem su joj izrečene mere predostrožnosti i za koju su sada obezbeđeni dodatni dokazi za krivično delo odavanja službene tajne zbog odavanja informacija o nenajavljenim kontrolama“, piše u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Kočanima.

Suđenje zbog požara u diskoteci „Puls“ u Kočanima u kojem su poginule 63 osobe,a povređeno je više od 200 ugalvnom mladih ljudi, počelo je u sredu, 19. novmbra, u sudnici Kazneno-popravne ustanove „Idrizovo“ u Skoplju.

Optuženo je 38 lica, od kojih 35 fizičkih i tri pravna za „teška dela protiv opšte sigurnosti“, a među njima su vlasnici diskoteke i objekta u kojem je bila, menadžeri, inspektori, tri bivša gradonačelnika Kočana, radnici obezbeđenja i državni zvaničnici i službenici i dva bivša ministra ekonomije.

Požar je izbio zbog nedozvoljene upotrebe pirotehnike na koncertu grupe DNK, a po istrazi, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

O tom požaru se vodi još jedna istraga u kojoj Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije isttažuje moguću povezanost tridesetak policajaca.

(Beta)

