S.Makedonija slala u SAD mozgove ljudi radi istraživanja

Bivši direktor Instituta za sudsku medicinu u Skoplju je danas izjavio da je Sjedinjenjim Američkim Državama godišnje ispručivano 10 do 15 mozgova ljudi, najčešće samoubica, radi istraživanje Univerziteta Kolumbija o samoubistvu i šizofreniji.

On je to rekao kablovskoj Televiziji 24 povodom pisanja makedonskih medija o projektu koji se pominje se u imejl-dokumentima pokojnog američkog milijardera i seksualnog predatora Džefrija Epstina.

Duma je rekao da je to bio „naučno-istraživački rad, sproveden po svim međunarodnim standardima, putem zvaničnih kanala i uz poštovane procedure za transport mozgova preminulih osoba iz Makedonije u Sjedinjene Američke Države“.

„Isporučivani su zvaničnim letovima, uz obezbeđenu svu dokumentaciju za naučni rad i uz kontrolu carinskih službi i u Makedoniji i u Sjedinjenim Državama. Najvažnije je da je sve urađeno uz dozvolu porodica i uz odobrenje etičkog komiteta. Sa porodicama su razgovarali i psiholozi i psihijatri, koji su im u potpunosti objasnili postupak i svrhu naučnog istraživanja“, rekao je Duma.

Makedonski mediji su preneli da se i Severne Makedonija našla u dokumetima koja je objavilo Ministarstvo pravde SAD o Epstinu, osuđenom zbog trgovine ljudima, pedofilije i silovanja.

U imejlu poslatom Ajku Grofu, osnivaču investicione kompanije „Tourmaline Partners“, izveštava se o novinarskoj istrazi „Bloomberg Businessweek“ novinara Sintije Kuns i Roberta Lagreta o tome da su mozgovi iz Makedonije vađeni, zamrzavani i transportovani u SAD u naučne svrhe, gde su pravilno obeleženi i arhivirani.

U dokumentu koji je objavilo Ministarstvo pravde SAD piše da „mala balkanska zemlja Makedonija doprinosi najnovijim mozgovima, zahvaljujući članu fakulteta Kolumbije koji je poreklom odatle i pomogao je u njihovoj organizaciji“.

„Makedonski mozgovi se zamrzavaju odmah nakon vađenja i transportuju u sanducima, pod nadzorom, oko 7.560 kilometara, da bi završili u crnim kutijama veličine kutija za cipele, označenim QR kodovima. Unutra se nalaze isečeni delovi ružičastog tkiva u plastičnim kesama, označeni markerima: desna strana, leva strana, datum uzimanja“, navodi se u tom tekstu.

(Beta)

