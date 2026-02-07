S. Makedonija: Zaplenjeno više od 40 tona droge u firmama za proizvodnju medicinskog kanabisa

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Severne Makedonije saopštilo je danas da je zaplenjeno više od 40 tona droge u firmama za proizvodnju medicinskog kanabisa u Skoplju i istočnom regionu zemlje.

Kako se navodi u saopštenju, u toku je opsežna akcija tokom koje je zaplenjena velika količina marihuane i kod pravnog lica u Skoplju pronađeno i zaplenjeno oko devet tona marihuane i više 1.300 boca ulja kanabisa (poluproizvoda), a u nekoliko firmi u istočnom regionu zaplenjeno više od 31 tona marihuane i biomase.

„U koordinaciji sa Upravom carina i Komisijom za kontrolu ove vrste aktivnosti Ministarstva zdravlja, sprovedene su kontrole u ​​više pravnih lica čija je osnovna delatnost gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja i biljaka za upotrebu u farmaciji“, piše u policijskom saopštenju.

Ističe se da se u koordinaciji sa javnim tužiocem iz Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju preduzimaju mere i aktivnosti radi utvrđivanja činjenica da li nedavno zaplenjena marihuana u Srbiji potiče iz Severne Makedonije.

„S obzirom na to da je jedno od osumnjičenih i pritvorenih lica u Srbiji deo vlasničke strukture pravnog lica iz Skoplja, izvršene su detaljne provere i kontrole količine pronađene u pravnom licu i kompletne dokumentacije pronađene u prostorijama firme“, navodi se.

Na osnovu dokumentacije koju je Komisija Ministarstva zdravlja pronašla, sastavljen je izveštaj kojim je „utvrđen niz nepravilnosti u poslovanju i veliko nepoštovanje količina koje pravno lice poseduje, proizvodi, nabavlja i otuđuje“.

S obzirom na utvrđene nepravilnosti i nakon obaveštenja nadležnog javnog tužioca, celokupna količina pronađene marihuane je zaplenjena iz prostorija te firme za proizvodnju kanabisa za medicinske svrhe.

Dodaje se da su završene provere i u više pravnih lica u istočnom regionu, gde je nadležna komisija isto utvrdila nepravilnosti i nepoštovanje količina koje poseduju, proizvode, nabavljaju i raspolažu, nakon čega je pronađena količina oduzeta.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova, u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i korupciju, gde je formiran poseban tim za ovaj i slične slučajeve, nastaviće u narednom periodu da preduzima mere i aktivnosti radi potpunog rasvetljavanja ovih slučajeva“, navodi se u saopštenju.

MUP je najavio da će detaljno obavestiti javnost nakon završetka akcije i nakon što slučajevi budu potpuno rasvetljeni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com