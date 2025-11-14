Sa 78 stradalih na milion stanovnika Srbija ima najveći broj poginulih u udesima u Evropi

Sa 78 poginulih u saobraćajnim nesrećama na milion stanovnika, Srbija zauzima prvo mesto u Evropi a samo od početka godine, u udesima širom zemlje stradalo je 390 osoba, upozorilo je udruženje građana „Sigurne staze“.

U saopštenju povodom Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda koji se obeležava svake treće nedelje novembra, iz tog udruženja su naveli da je od početka godine u udesima na putevima Srbije povređeno više od 15.000 osoba.

„Najčešći uzroci tragedija su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nedovoljna zaštita dece, pešaka, osoba sa invaliditetom i biciklista. Saobraćajne nezgode nisu slučajnost, već rezultat sistemskih propusta i neodgovornosti institucija. Srbija ima strategije i akcione planove, ali ne i njihovu doslednu primenu“, ocenili su iz udruženja.

Naveli su da je u prethodnih deset godina u bezbednost saobraćaja uloženo više od pola milijarde evra, ali da taj novac „nije usmeren tamo gde je najpotrebnije, niti je doneo očekivane rezultate u unapređenju sistema bezbednosti saobraćaja“.

„Srbija je 2023. usvojila Nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja sa akcionim planom do 2025. godine, koji sadrži 248 mera, ali je sprovedeno manje od 12 odsto. Novi akcioni plan nije donet, a nijedan cilj iz prethodne strategije (2015–2020) nije ispunjen“, saopštilo je udruženje.

Dodaje se da je bezbednost na putevima u Srbiji „i dalje oko 15 godina ispod proseka Evropske unije“.

„Uprkos stotinama miliona evra uloženim poslednje decenije, rezultati izostaju jer sredstva nisu usmerena ka najkritičnijim lokalnim merama i infrastrukturi. Potrebna nam je temeljna promena pristupa – primena koncepta održive urbane mobilnosti i humanog inženjeringa, kao i primena savremenog koncepta odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja. To nije trošak, već ulaganje u ljudske živote“, piše u saopštenju udruženja.

(Beta)

