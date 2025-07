Šabačke novosti: Eksplozivne naprave bačene na kuću brucoša Lazara Geratovića hapšenog u Valjevu

Nepoznati napadači bacili su sinoć neidentifikovane eksplozivne naprave na kuću Lazara Geratovića, brucoša kog je juče Sud u Valjevu pustio da se brani sa slobode, nakon što je uhapšen kao osumnjičeni posle incidenta ispred prostorija Srpske napredne stranke u Valjevu.

Kako prenosi portal Šabačke novosti, policija je obaveštena o slučaju, a Lazar Geratović u trenutku incidenta nije bio kod kuće, jer je sinoć ostao u gradu nakon dočeka koji su mu priredili Šapčani.

Lazarev otac Aleksandar Geratović je bio kod kuće, i izašao je u dvorište u trenutku kada se napad dogodio.

„Bio sam kod kuće, očekivao sam sina koji je bio uhapšen da dođe sa drugarima i čuo sam da neki auto staje ispred dvorišta. Pomislio sam da su stigli i krenuo sam napolje, na maloj kapiji video sam jednog čoveka. Nešto je jako zasvetlelo i bacio je to u dvorište. U tom momentu, su bile nekakve dve, tri eksplozije, čitava kuća, dvorište bilo je ispunjeno dimom, osetio sam onako jak miris baruta, to mi je ušlo u oči, u nos. Ispred sam video da je parkiran neki beli ili sivi golf, nisam siguran, ja sam potrčao za njim, međutim nisam uspeo da vidim tablice, auto je već skrenuo desno kod škole, prema Šapcu“, naveo je on.

Aleksandar Geratović ističe da ovaj napad nije uplašio ni njega ni njegovu porodicu, te da će svoje učešće na protestima nastaviti i dalje.

„Iskreno, ja ne znam da li su oni normalni uopšte, ako mogu da pomisle da bilo šta može da nas zastraši. Mi nećemo stati kakvu god bombu da bace. Možemo samo da pumpamo sve jače, i svakog dana ćemo pumpati sve jače“, rekao je Aleksandar Geratović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com