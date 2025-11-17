Šabić: Da su prilike normalne, Ustavni sud bi morao reagovati na leks specijalis o Generalštabu

Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić ocenio je danas da bi „leks specijalis“ – Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije lokacije bivšeg Generalštaba neizostavno, i bez posebnih inicijativa ili predloga morao izazvati reakciju Ustavnog suda.

Šabić je u pisanoj izjavio naveo da bi Ustavni sud, na osnovu člana 50 Zakona o Ustavnom sudu, morao samostalno pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti tog zakona, ali je izrazio sumnju da će se to desiti.

Ocenio je da će nažalost, uprkos tome što zakon „u inače urušen pravni sistem Srbije unosi višestruko opasnu anomaliju koja potpuno potkopava pravnu sigurnost i prevazilazi značaj svakog pojedinačnog slučaja“, ta reakcija Ustavnog suda izostati.

Šabić je posebno ukazao na odredbu iz člana 9 tog Zakona, u kojoj se navodi da se „odluka o utvrđivanju zgrada Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu za spomenik kulture oglašava ništavom i smatra se da objekti na lokaciji nisu stekli svojstvo niti imaju status kulturnog dobra“.

Takva rečenica bi se, kako je naveo, samo eventualno, ali samo uz odgovarajuće obrazloženje, mogla naći u nekoj odluci suda, ali ne i u zakonu.

„A ovakvo proizvoljno i ni jednim argumentom potkrepljeno oglašavanje pravnosnažnog upravnog akta ‘ništavim’, odnosno nepostojećim, u suprotnosti je i sa osnovnim postulatima prava uopšte a i sa ustavnim načelom podele vlasti i skupština je usvajajući ovu odredbu izašla iz svoje ustavom utvrđene nadležnosti“, dodao je Šabić.

Prema njegovim rečima, i u našoj i u uporednoj pravnoj teoriji, neophodna pretpostavka ništavosti upravnog akta su krupni pravni nedostaci koji se mogu ticati nadležnosti organa koji ga je doneo, procedure po kojoj je donet ili njegove sadržine.

„Ali razlog ništavosti akta ni u kom slučaju ne može biti bilo čija želja iza koje stoje komercijalni, politički ili ko zna kakvi drugi interesi“, naglasio je Šabić.

U sistemima zasnovanim na načelu podele vlasti, kako je dodao, kakav je bar po Ustavu i srpski, upravne akte organa izvršne vlasti mogu, kad su za to ispunjeni uslovi, poništavati nadređeni organi izvršne vlasti i sud, ali ne zakonodavni, politički organ, a da, ako on to ipak učini, kao u konkretnom slučaju, krši osnovni ustavni princip – načelo podele vlasti.

„Oglašavajući ništavim potpuno zakonit upravni akt nadležnog organa skupštinska većina je napravila nedopustiv presedan. Tim je ne samo bahato i grubo relativizovala, skoro obesmislila značaj celog sistema zaštite kulturnih dobara nego, što je još važnije i opasnije, ugrozila princip pravne sigurnosti generalno jer je praktično najavila da isto može ponoviti kad god poželi, u bilo kojoj oblasti“, ocenio je Šabić.

(Beta)

