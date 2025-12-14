Šabić: Najava blanko pomilovanja ugrožava ustavne principe i urušava pravni poredak

Izjava predsednika republike Aleksandra Vučića da će pomilovati od krivičnog gonjenja sve eventualne aktere afere Generalštab izazvala je uznemirenje i brojne oštre reakcije i opšte i stručne javnosti, najviše zbog činjenice da oslobođenje od krivičnog gonjenja nije predviđeno Ustavom Srbije, već samo Krivičnim zakonikom, saopštio je advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić.

„Ovlašćenje predsednika republike da daje ‘oslobođenje od krivičnog gonjenja’ nije predviđeno Ustavom. Naime Ustavom (član 112), predviđeno je samo da predsednik Republike ‘daje pomilovanja’ a tek Krivičnom zakonikom (član 110) predviđeno je da se pomilovanjem, osim potpunog ili delimičnog oslobođenja od izvršenja kazne, može dati i ‘oslobođenje od krivičnog gonjenja“, precizirao je Šabić.

„Mnogi pravni stručnjaci i kod nas i u svetu misle da je ovakav institut abolicije relikt iz davnih vremena, svojstven nekada suverenim vladarima, gospodarima i da je veoma problematičan budući da omogućava izvršnoj vlasti da potpuno isključi nadležnost pravosuđa, te da bi ga zbog toga izmenama Krivičnog zakonika trebalo ukinuti“, dodao je Šabić.

„Da su prilike normalne sa obzirom na upravo aktuelne pripreme izmena i dopuna Krivičnog zakonika, to bi bilo sasvim logična tema rasprave. Razume se, da znajući odnos snaga u skupštini, nije ni malo realno očekivati ovakvu intervenciju. Ali sve što se događa neizbežno podseća na to da i uz adekvatniju ustavnu i zakonsku regulativu, ovlašćenje za davanje bilo kakvog pomilovanja podrazumeva mogućnost zloupotrebe ili povrede prava ili osećanja onih koji su krivičnim delima povređeni ili oštećeni“, smatra advokat Šabić, bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

„Već i samo najavljivanje a pogotovo praksa davanja ‘blanko’ pomilovanja od krivičnog gonjenja ljudima bliskim predsedniku, uprkos ozbiljnoj sumnji da su izvršili krivična dela, sasvim izvesno su u direktnoj suprotnosti sa ustavnim principima jednakosti građana pred zakonom i pravnom sigurnošću i bitno doprinose i inače odmaklom procesu urušavanja i pravosuđa i pravnog poretka u celosti“, zaključio je Šabić.

