Šabić: Novo krivično delo moglo bi se iskoristiti protiv protesta, uprkos navedenom preciziranju

Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić ocenio je danas da je novo krivično delo u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ), „objavljivanje materijala kojima se savetuje izvršenje krivičnog dela“ perfidno fluidno formulisano, podobno za teške zloupotrebe i kršenja ljudskih prava čak i protiv lica koja samo očitaju uputstva o protestnim okupljanjima.

Po novom krivičnom delu bi se svako „ko putem sredstava informacionih tehnologija ili na drugi način učini dostupnim materijal koji sadrži informacije kojima se daju saveti u cilju izvršenja krivičnih dela“ mogao kazniti zatvorom do tri godine.

Istom kaznom bilo bi kažnjeno i „lice koje vrši posredovanje u pristupanju tom materijalu“ a kaznom zatvora bilo bi kažnjavano čak i lice koje „pomoću sredstava informacionih tehnologija svesno pristupi materijalu“. A materijalom se smatra se „svaki materijal koji zvučno ili vizuelno sadrži uputstva ili savete“.

Šabić je ukazao da su Vlada i ministarstvo pravde i prilikom poslednjih izmena KZ 2024. predlagali manje više isto ali su posle oštrih kritika odustali od očigledno besmislenog predloga.

Sada navodnim preciziranjem da se inkriminacija ne odnosi na sva krivična dela i nabrajanjem grupa krivičnih dela na koja se odnosi – među kojima su i krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije – još jednom pokušavaju isto to, ukazao je Šabić.

Imajući u vidu aktuelnu društvenu situaciju i brojne slučajeve u kojima je vlast sa neverovatnom lakoćom prekršaje protiv javnog reda i mira kvalifikovala kao krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije novo krivično delo bi podrazumevalo rizik po pravnu sigurnost i ljudska prava, naveo je Šabić.

On je upozorio da bi „moglo biti lako upotrebljiv instrument pre svega za krivični progon ili bar zastrašivanje ljudi koji preko društvenih mreža pozivaju i daju uputstva u vezi sa protestnim okupljanjima ili onih koji te pozive dele. Ili ih čak samo čitaju“.

(Beta)

