Šabić o početku suđenja aktivistima u Novom Sadu: Predstava za javnost koja nema veze s pravom

Početak suđenja pred Višim sudom u Novom Sadu aktivistima Pokreta slobodnih građana (PSG) i grupe Stav, optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka, predstava je za javnost koja sa pravom ima malo ili nimalo veze, ocenio je danas advokat Rodoljub Šabić.

On je u pisanoj izjavi ocenio da je u pitanju „klasičan politički proces protiv neistoistomišljenika režima“ koji će za posledicu imati „dalje urušavanje ugleda pravosuđa u Srbiji“.

„O tome govori činjenica da je bukvalno jedini ‘dokaz’ snimljeni razgovor koji su u javnost prvo plasirali prorežimski tabloidi. Pri tom taj snimak nije pribavljen na zakonit način a u u krivičnoj prijavi protiv okrivljenih se ne navodi šta su okrivljeni zaista rekli već se ‘tumači’ šta su navodno mislili“, naveo je bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Dodao je da „u prilog zaključku da se radi o predstavi za narod, bez iole ozbiljnih, prihvatljivih dokaza i bez ikakve racionalne podloge govori i činjenica da se polovini optuženih sudi u odsustvu“.

„Suđenje u odsustvu ni po zakonu, ni u praksi nije pravilo već retkost. A što je još važnije kako god postupak bio okončan, to suđenje se, na zahtev okrivljenih kad god da pristupe sudu mora ponoviti. Presuda se ukida i suđenje kreće iz početka. To je apsolutno pravo okrivljenih i sud ne može odbiti taj zahtev pa su ga u brojnim slučajevima koristili i dobili nova suđenja okrivljeni za najteža krivična dela poput pripadnika klana ‘Šarić’ ili brojnih osuđenih pred sudom za ratne zločine“, naveo je Šabić.

(Beta)

