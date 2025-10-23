Šabić o požaru i pucnjavi ispred Skupštine: Sve oko ovog slučaja sporno, osim teškog krivičnog dela

Advokat i pravni konsultant Rodoljub Šabić ocenio je danas da je sve oko pucnjave i požara u šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine, takozvanom „Ćacilendu“, sporno sem da je počinjeno veoma teško krivično delo, dodajući da je nedopustivo da se predstavnici izvršne vlasti mešaju u postupak.

„Zadatak je javnog tužilaštva da sprovede istragu, utvrdi sve relevantne činjenice, na osnovu toga kvalifikuje delo i optuži okrivljenog i izvede ga pred sud koji treba da mu izrekne kaznu“, rekao je Šabić za list Danas.

Dok tužilaštvo ne odradi svoj posao, prema njegovim rečima, nije dobro ni dopustivo, da se predstavnici izvršne vlasti uopšte, a pogotovo sa najvišeg nivoa, u to mešaju.

„Vrlo je indikativno kad pokazuju da su im u najkraćem mogućem roku poznate sve pojedinosti postupka koje po normalnom toku stvari ne bi trebale biti, a još mnogo gore da insinuacijama u vezi sa kontekstom, motivima, navodnim inspiratorima kao i svojim zaključcima i sugestijama praktično usmeravaju tok postupka“, naveo je Šabić.

Ocenio je i da emitovanje video snimka na kom se nalazi osumnjičeni – „kontaminira“ istragu.

„Krajnje je neuobičajeno emitovanje snimka saslušanja okrivljenog sprovedeno pod nezakonitim okolnostima. Emitovanje tog snimka preko medija već u prvim satima predistražnog postupka nije opravdano nikakvim razlozima postupka, naprotiv, kontaminira ga“, kazao je Šabić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com