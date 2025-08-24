Šabić: Snimak budi sumnju u saradnju policije i tabloida

Objavljivanje snimaka na kom se vidi grupa ljudi lišenih slobode, prinuđenih da vezanih ruku kleče na kolenima, sa glavama naslonjenim na zid dok iza svakog od njih stoji po jedan pripadnik Interventne jedinice policije, izaziva sumnje u zakonito i profesionalno postupanje policije, ocenio je advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić.

Ocenjujučći da taj snimak uznemirujućeg sadržaja, Šabić je u pisanoj izjavi upitao i ko je i zašto napravio snimak u prostorijama policije, i kako je dospeo na TV.

„Ako se snimanje vrši selektivno i snimci praktično u realnom vremenu prosleđuju tabloidima nameće se pitanje – zašto? Odavno je evidentno privilegovanje provladinih tabloida. Jeftina samopromocija kao mogući razlog za to je, naravno, potpuno nelegitimna ali je neuporedivo gora i opasnija a verovatnija opcija kooperacija policije sa tabloidima u svrhu ponižavanja i zastrašivanja građana, kako onih koji su neposredno tome izloženi tako i onih koji, kao potencijalne žrtve, to gledaju“, smatra Šabić.

On je dodao da policija vezane ljude primorava da kleče ili leže na zemlji obično kada se slobode lišava veći broj ljudi (organizovana kriminalna grupa, navijači, ilegalni migranti…) i na otvorenom prostoru, kada postoji rizik otpora i realna mogućnost bekstva..

„Ali u zatvorenom prostoru, koji pripada policiji, i to uz prisustvo više policajaca nego lica lišenih slobode, jedina prepoznatljiva svrha ovakvog postupanja prema vezanim ljudima je – zlostavljanje i ponižavanje“, naveo je Šabić.

(Beta)

