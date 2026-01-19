Šabić: Tragikomična odluka skupštinskog Odbora o izboru članova REM-a, ni vlast ne zna šta će dalje

Advokat Rodoljub Šabić je ocenio kao „tragikomičnu“ današnju odluku skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje da stavi van snage postupak za predlaganje članova Saveta Regulatornog tela za eleketronske medije (REM).

Šabić, bivši poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i jedan od članova Saveta REM-a koji je podneo ostavku posle izbora u decembru, kazao je za TV N1 da je ceo proces od početka „bio nezakonit, netransparentan i obesmišljen kašnjenjem vlasti“.

Dodao je da se na ponovljeni konkurs nije prijavio nijedan kandidat jer, kako je ocenio, „ne žele da po treći put učestvovati u farsi“.

Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić (SNS) kazala je da zaključno sa 18. januarom nije stigla nijedna prijava kandidata za izbor članova Saveta REM-a, te je Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje danas stavio van snage Odluku o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Saveta REM. koji su podneli ostavke 19. decembra 2025.

Uz Šabića, ta četiri člana koja su podnela ostavke pošto su bila izabrana su Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković jer, kako su tada kazali, prilikom predlaganja kandidata za članove Saveta REM-a nije poštovana procedura i da nije primenjen zakon.

Đurić je kazala i da su Odboru upućivane primedbe u pogledu neprimerenosti trenutka za izbor novih članova i da ona smatara da „brojnost iznetih primedbi kao i njihova argumentacija, zaslužuju da budu ozbiljno razmotreni u smislu utvrđivanja da li aktuelni postupak, iako zakonit, zaista ispunjava uslove da se može smatrati otvotrenim, dostupnim i inkluzivnim“.

Šabić je rekao da, „bez obzira na sve te priče koje smo čuli o tom zakonitom, sjajno vođenom, inkluzivnom, transparentnom procesu, svakom je jasno da to nema veze sa istinom. Mi smo Savet REM-a morali imati najkasnije do 1. novembra pretprošle (2024.) godine“.

Ocenio je da vlast ne zna koji će sledeći korak biti u izboru članova Saveta REM-a i da je „u sferi spekulacija šta će da urade, ali sasvim sigurno je da su jako podložni uticajima i sasvim je sigurno da moramo sačekati da vidimo kako će to izgledati nakon posete evroparlamentaraca“ koji u Beograd dolaze ove nedelje, rekao je Šabić.

(Beta)

