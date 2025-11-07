Šabić: Vlast više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal, koji je nekada imala

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je da vlast, prilikom organizovanja skupova i mitinga, više nema „ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal, koji je sa imidžom ‘nepobedive tvrđave’ nekada imala“.

Komentarišući skup pristalica vlasti u sredu u šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine, Šabić je za današnje izdanje lista Nova kazao da koliko god da se taj skup predstavlja kao mirno okupljanje građana, u stvari je organizovana akcija vlasti.

„Postoje dokazi, postoje dokumenti, video snimci autobusa, deljenja novca, čak i svađa i tuča oko iznosa, spiskovi dovedenih, izjave ljudi iz javnog sektora da im se zaposlenje uslovljava dolaskom na skup, dovođenje štićenika iz institucija socijalne zaštite, da ne nabrajam u nedogled“, dodao je Šabić, koji je i bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Organizacija Arhiv javnih skupova objavila je da je na tom skupu prisustvovalo 14.000 ljudi, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) tvrdi da je ta brojka bila 47.500, a advokat ocenjuje da je MUP na sebe uzeo „tragikomičnu ulogu“, objavljivanjem smešnih „procena“ o broju učesnika“.

Upitan da li vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogu da mitinguju samo u tom šatorskom naselju, Šabić je kazao da „zaista tako izgleda“.

„To je najverovatnije posledica procene rizika organizovanja potpuno neuspešnih skupova, bilo usled skromnog odziva, bilo usled otpora građana kakvih je bilo u nekoliko gradova“, dodao je Šabić.

Šatorsko naselje ispred Skupštine, takozvani „Ćacilend“, uporedio je sa nečim što „snažno podseća na utvrđeni paravojni kamp sa brojnom, najblaže rečeno, kontroverznom posadom, pojačanom prema njima više nego blagonaklonim brojnim policijskim snagama“.

„Podseća na ‘zabranjeni grad’, u kome se najbezbednije osećaju. A kad u taj prostor ubacite dodatno neki relativno veliki broj ljudi, to okupljanje deluje mnogo veće nego što je stvarno“, ocenio je Šabić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com