Šabić: Zaustaviti progon novosadskih aktivista

Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić ocenio je danas da sudski postupak protiv grupe novosadskih aktivista koji je izazvao ogorčenje javnosti i proteste građana, zahteva od vlasti neuporedivo odgovornije postupanje, a minimum je da ne odugovlači odluke o žalbama.

Šabić je saopštio da smatra da je minimum da se po žalbama postupa hitno i da pritvor, jer za njega nema opravdanih razloga, bude ukinut i da se omogući okrivljenim da se brane sa slobode.

„Iako nažalost to nije realno, vredi podsetiti da mogućnost za još odgovorniji pristup ima na raspolaganju izvršna vlast. Ministar pravde može na osnovu čl.4 st.2 Zakona o pomilovanju da po službenoj dužnosti pokrene postupak za pomilovanje kojim se daje oslobođenje od krivičnog gonjenja, a da potom, za to nadležan, predsednik republike da takvo pomilovanje. Za to ima više nego dovoljno razloga“, rekao je Šabić.

On je dodao da se okrivljeni terete za pripremanje teškog krivičnog dela, a bez i jednog dokaza koji se očekuje, na primer o nabavljanju neophodnih sredstava za izvršenje takvog dela, o otklanjanju prepreka ili o stvaranju drugih uslova za neposredno izvršenje krivičnog dela.

„Jedini navodni ‘dokaz’ je snimak razgovora, neodgovornog i objektivno neozbiljnog, o eventualnom ulasku u neke javne objekte tokom protesta 15. marta. A taj snimak ne može biti dokaz jer je pribavljen na način koji je u potpunom raskoraku sa ZKP“, kaže advokat uz napomenu da se i takav snimak pojavio u medijima pre nego što je i predat nadležnim pravosudnim organima.

Šabić je istakao da je u interesu svih, okrivljenih, građana pa i same vlasti da se ovakav višestruko nezakonit krivični progon što pre zaustavi.

(Beta)

